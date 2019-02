Consumen agua contaminada por colapso de desagües en Talara

Unas 500 familias de los sectores de Lucy Villanueva y la Urbanización Popular, denunciaron una vez a la EPS-Grau de atentar contra sus vidas, luego que recibieran en sus domicilios agua potable contaminada, solicitando a las autoridades de la provincia de Talara, en la región Piura, tomen cartas en el asunto.

Al colapso de los buzones principales en ambos sectores por varios días, ahora su suma, la distribución del líquido elemento a domicilio con olor pestilente y un color verduzco y marrón, por lo que un grupo de vecinos, decidieron dar cuenta a la oficina de Defensa del Consumidor de la municipalidad provincial de Talara.

De inmediato se deicidió acudir al lugar con el representante de la institución, Bedalmidir Jaramillo, se constituyeron al lugar para recoger las muestras respectivas y con los resultados realizar el informe correspondiente para las acciones legales por parte de las autoridades locales en contra de la prestadora de servicios por el posible atentado contra la salud pública. También al lugar llegó personal de Minsa para realizar lo propio.

“Pedimos que la empresa solucione de manera urgente el problema, nosotros pagamos para que nos brinden un servicio de calidad y no nos maten de a poco. No nos podemos ni bañar ni lavar nuestra ropa y servicio, porque el agua apesta y presenta un olor verdoso y marrón. Las autoridades deben tomar cartas en el asunto, porque no se puede seguir atentando contra la salud de la población” señalaron los vecinos de la Urbanización Popular.

Por otro lado, el regidor e integrante de la comisión de salud, doctor Robín Estrada, dio a conocer que tras realizar una inspección en la zona, se ha determinado que el colapso y desatoro de los buzones por parte de la EPS-Grau es lo que ha generado que se mezcle las redes de agua y desagüe, por lo que se realizará el informe respectivo para que sea la procuraduría quien realice la denuncia respectiva en las instancias pertinentes contra la EPS-Grau por el grave atentado contra la salud de miles de talareños.

“La EPS-Grau ha dado cuenta que el atoro de desagües es porque algunos pobladores y empresarios botan los desechos por las redes de alcantarillado, los cuales al ser desatorados permiten que las aguas servidas se mezclen con las redes de agua, lo cual no excluye de su responsabilidad, por lo que vamos a tomar acciones contra los responsables” señaló el regidor Robín Estrada