SJM: vendedor de droga se autogolpeó para culpar a policías que lo detuvieron [VIDEO]

Un vendedor de droga se autolesionó varias veces ante los policías luego de ser detenido junto a su pareja en el cruce entre las calles Los Laureles y 28, en San Juan de Miraflores.

El sujeto identificado como Carlos Pajuelo La Rosa, alias el ‘Gordo palillo’, y su pareja María Cerda Auqui, alias ‘Chabelita’, se encontraban en un auto. Los agentes del equipo de Inteligencia de la División Policial Sur 2 y de la comisaría los vieron en actitud sospechosa y los detuvieron.

En su poder, encontraron 950 envoltorios con pasta básica de cocaína y 20 bolsitas con marihuana. En todo momento, Carlos Pajuelo y Maria Cerda negaron las acusaciones.

Ambos fueron detenidos y terminaron en ambientes diferentes de una dependencia policial. Carlos Pajuelo mostró en todo momento una actitud desafiante ante los agentes de la Policía Nacional.

El detenido se autolesionó varias veces golpeándose contra la mesa y el espejo, intentando romperse la cabeza. "Ustedes me pegan, están que me pegan, la policía está que me pega", gritaba.

También amenazó a los agentes de la PNP. “Te voy a volar la cabeza, vas a ver. Soy ratero, asaltante, denúnciame, ponme en tu parte, no voy a firmar nada”, le dijo el detenido al policía que lo grababa con una videocámara.

Todo quedó registrado en un video que registró uno de los policías. “Esta situación suele ocurrir cuando son detenidos en flagrancia”, manifestó el coronel Roger Pérez, jefe de la División Policial Sur 2. El caso pasó a la Fiscalía.