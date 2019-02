Comas: tras rociarle combustible, sujeto intentó prenderle fuego a su expareja [VIDEO]

Un nuevo intento de feminicidio se registró en Comas. Esta vez una mujer vivió momentos de desesperación luego de que su expareja le rociara gasolina e intentara prenderle fuego mientras se hallaba en su negocio de abarrotes en una conocida zona del distrito comeño.

A pesar de haberlo denunciado ante la Policía y de existir una orden de alejamiento dictada por un juez, el sujeto decidió buscarla para acabar con la vida de la madre.

"Yo fui a denunciarlo a la Policía pero nunca lo detuvieron. El Policía que me atendió me dijo que qué voy a hacer, tengo que aguantarme nomás si me he metido con ese hombre", contó la mujer al canal de América Noticias.

Tras rociarle combustible, el sujeto fue descubierto por su hija quien pidió auxilio y, con ayuda de otros vecinos, evitó que le prendiera fuego a la mujer.

En su testimonio, la víctima asegura que todo ocurrió luego de que el sujeto le increpara haber dejado a la hija de ambos vender unos tickets en una feria. Ella le respondió diciendo que la joven necesitaba comprarse ropa ya que él no cumplía con los gastos de manutención de la menor a lo que él respondió con amenazas de muerte.

"Ya voy a regresar, te voy a matar, ya vas a ver", le dijo el sujeto furioso y se fue para volver a cumplir su cometido horas después.

Tras la agresión, el sujeto fue detenido y trasladado a la comisaría de Collique donde se mostró arrepentido por lo ocurrido; sin embargo, la víctima teme por su vida por lo que pidió garantías para su vida.