Lince: fallece policía en retiro que se enfrentó a delincuente en asalto [VIDEO]

El policía en retiro Eliseo Carranza Gonzales (60) falleció, luego de que se enfrentara a un delincuente en el cruce de las avenidas Risso y Arenales en Lince.

El ex miembro de la PNP trabajaba desde hace dos años como vigilante en la casa de cambios Risso, lugar donde un hampón intentó asaltar a un cliente, la tarde del miércoles.

Carranza frustró el asalto que iba a perpetrar el delincuente. El sujeto disparó dos veces contra el agente y luego huyó junto a su cómplice en una moto. Carranza fue herido en el rostro y pecho, por lo que fue llevado de emergencia al Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud. Lamentablemente, su cuerpo no resistió.

El Escuadrón de Emergencia de la Policía puso en marcha el Plan Cerco y logró a atrapar, en San Juan de Lurigancho, al conductor de la moto en la que huyó el delincuente. Se trata de Renzo Maximiliano Cortés Cárdenas, de 19 años.

“Me llamó primero ‘Ñoño’, no he chambeado con él, lo he recogido cerca a Lince. Me llamó y de ahí se subió a la volada, se bajó de un carro, me apuntó con un fierro, [me dijo] ‘sácame’ y antes de llegar al túnel me crucé con un águila negra. Quise parar, pero me seguía apuntando con una pistola”, dijo en su defensa.