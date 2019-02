Surco: joven denuncia a enfermero de EsSalud por tocamientos indebidos [VIDEO]

Un joven denunció al enfermero Federico Hualpa Guevara, de 65 años, luego de que el hombre le realizara tocamientos indebidos al interior del policlínico Los Próceres de Surco de Essalud.

El agraviado contó que se encontraba esperando a su madre, quien estaba siendo atendida en dicho centro de salud, cuando Hualpa se acercó a él para pedirle sus datos personales. “Me hizo firmar y me agarró los genitales. [Luego] viene y me dice: ¡Discúlpame por lo que he hecho!”, declaró el joven.

Esperanza Rodríguez, otra paciente, fue testigo del hecho. "Yo no sabía qué hacer, si gritar o qué. Si a este chico que es joven le hace eso, qué será a un niño indefenso”, dijo la mujer.

Federico Hualpa fue detenido y trasladado a la Comisaría Sagitario de Surco. Trabajadores del policlínico Los Próceres comentaron que no sería la primera vez que Hualpa cometía este delito.

La PNP informó que ya, en junio del 2018, Hualpa fue detenido por tocamientos indebidos. Según la denuncia de esa fecha, otro muchacho acusó al enfermero luego de que el sujeto le tocara sus partes íntimas cuando iba a ponerle una inyección.

Según informó América Noticias, EsSalud ha separado a este trabajador, quien será investigado administrativamente.