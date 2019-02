SJM: delincuente desfigura a mujer para robarle su camioneta [VIDEO]

Una estudiante de Derecho fue atacada por un grupo de delincuentes, quienes le robaron su camioneta en en el cruce de las avenidas San Juan y Los Héroes de San Juan de Miraflores. Uno de los sujetos, Luis Alberto Taboada Ramos, le cortó el rostro con una hoja de afeitar.

La madrugada de hoy, la joven iba conduciendo rumbo a su casa y, a pocas cuadras de llegar a su destino, su camioneta se malogró. De inmediato llamó a su padre para que la ayude y, a los pocos segundos, apareció en el lugar un grupo de delincuentes.

"Vino a abrir mi camioneta con un punzocortante. Yo de los nervios dejo todo para que me deje tranquila. Su esposa de ese delincuente me agarró los brazos y el hombre me pasó el gillette”, contó la agraviada.

Su padre y hermano llegaron al lugar y también fueron atacados por los sujetos. La joven y sus familiares huyeron abandonando el vehículo, y acudieron a la comisaría del sector.

Junto a un policía, ubicaron a los sujetos, quienes también agredieron al efectivo de la PNP. Afortunadamente, agentes del Serenazgo de SJM apoyaron la intervención. Aunque eran cuatro delincuentes, se pudo capturar a uno: Luis Alberto Taboada Ramos, quien tiene varias denuncias por otros delitos. Además, la camioneta fue recuperada.