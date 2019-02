Cinco casos confirmados de dengue en Jaén y uno de zika en Los Órganos

Félix Calva. Jaén

Víctor Arrunátegui. Talara

Cinco casos confirmados de dengue se registran en la provincia cajamarquina de Jaén, mientras que en el distrito talareño (Piura) de Los Órganos se registró el primer caso de zika, lo que ha generado la preocupación de las autoridades y población de ambas jurisdicciones.

La Dirección de Salud de Jaén, ante la confirmación de cinco personas con dengue, realiza trabajos de prevención y control, con el objetivo de que no se incrementen más casos y puedan suscitarse hechos que lamentar, como la muerte de alguna persona por este virus.

El integrante del área de vigilancia y control vectorial, Henry Zamora Sánchez, manifestó que se han encontrado varios inconvenientes que no permiten realizar un buen trabajo de los fumigadores, pues muchas veces la población por desconocimiento no colabora. “Hacemos un llamado a la población, si tiene fuertes dolores de cabeza, fiebre o cualquier otro síntoma acercarse a los centros de salud más cercanos para que se tomen muestras y se hagan los análisis respectivos. No asumir personalmente que tiene la enfermedad ni automedicarse”, precisó.

Zika en Talara

La confirmación del primer caso de zika en el distrito de Los Órganos fue comunicada por la especialista de salud, Carla Atoche Cavero, quien refirió que al pasado 8 de enero al Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría (Jamo) de Tumbes ingresó al servicio de ginecobstetricia y derivada del distrito de Los Órganos (Talara), la paciente Melissa Yuvitza G.A. (36) con 22 semanas de gestación y con un presunto diagnóstico de dengue al presentar fuertes dolores musculares y fiebre alta, realizándosele los exámenes respectivos, los cuales fueron enviados a la Dirección de Salud de Tumbes y resultaron negativos.

Sin embargo, dijo que los exámenes médicos que fueron enviados al Instituto Nacional de Salud (INS) dieron positivo para zika, por lo que se inició de manera urgente el debido tratamiento y seguimiento del caso.

Clave

La Subregión de Salud Morropón Huancabamba realiza la fumigación de 14,000 hogares para la erradicación del zancudo Aedes aegypti en el distrito de Chulucanas. El director Jaime Chanduví Rivas sostuvo que esta labor se desarrolla en Chulucanas y sus anexos.