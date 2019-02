“El Gobierno es insensible con las necesidades de las universidades estatales”

En su 57 aniversario de creación de la Universidad Nacional de Cajamarca (UNC), el rector Angelmiro Montoya Mestanza afirmó que el Gobierno es insensible y desprecia el sistema educativo de las universidades estatales, a tal punto que ni siquiera el ministro de Educación les brinda una reunión que han solicitado en varias oportunidades.

El Gobierno –reveló– ha pretendido lesionar la autonomía universitaria, por ejemplo, en los proyectos que antes teníamos autonomía, ahora todo hay que depender del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Acaban de sacar una directiva que no podemos ni siquiera designar un representante sino pasa por Ministerio de Educación (Minedu), hemos solicitado dos veces una reunión con el ministro de Educación y no nos hace caso.

Montoya recordó que desde el anterior presidente Kuczynski se notó claramente una tendencia a no atender presupuestalmente como debe ser a las universidades públicas, conducta que ha continuado Martín Vizcarra.

En el marco de la ceremonia central por el 57 aniversario de la creación de la UNC, Montoya dijo estar en la búsqueda permanente de una educación de calidad, “ya lo hemos demostrado el año pasado, paso por paso, por el licenciamiento, ahora estamos tras la acreditación que es certificar que los profesionales que egresan de nuestra universidad no solo tengan la calidad suficiente en el plano competitivo, sino sean buenas personas; es difícil, pero no imposible”.

Anunció que la próxima semana firmará un apoyo concreto con el alcalde y el gobernador regional, pero ya no como un saludo a la bandera, sino de algo concreto. “Mientras el Perú me siga necesitando estamos llanos a seguir colaborando, ya no en la universidad sino con la patria, alguna experiencia en el tema educativo y administrativo tenemos, veamos en el futuro qué nos depara. Que sea lo que las circunstancias decidan, como decía Unamuno, el hombre es producto de las circunstancias, pero primero es la universidad, debemos terminar exitosamente, dejando el camino abierto para quien vaya a continuar este trabajo, sea más fácil”, concluyó, dejando abierta la posibilidad de que al final de su mandato prolongue su servicio a la nación desde un cargo por elección popular.