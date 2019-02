Ica: capturan a presunto asesino de joven que fue hallada en un cilindro [VIDEO]

Efectivos del Grupo Terna de Ica detuvieron a Víctor Andrés Guerrero Luhing (40) al ser sindicado como el presunto feminicida de Nickoll Dayanne Arrasco Barrionuevo (22), cuyo cadáver fue encontrado, la noche del domingo, al interior de una cilindro de plástico en Chincha.

Según las investigaciones de la PNP, Guerrero habría tenido cómplices para trasladar el cuerpo hasta una vivienda deshabitada del distrito de Grocio Prado. Un adulto mayor, que vigilaba ocasionalmente la casa, fue quien encontró el cadáver y dio aviso a las autoridades.

La fiscal provincial Karoll Quiroz, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha, estará a cargo de la investigación de este feminicidio. De acuerdo al examen del médico legista, la causa de la muerte de Nickoll Arrasco fue un traumatismo craneocefálico y vertebromedular.

Además, el Ministerio Público señaló que ya se realizó la toma de declaraciones de una testigo, quien sería una de las últimas personas que vio con vida a la víctima, en el distrito de Pueblo Nuevo de Chincha.

Por su parte, los padres de Víctor Guerrero aseguraron que su hijo no es el feminicida. "Mi hijo no es agresivo ni violento. Sí fuma droga, pero no mata ni nada de esas cosas. Lo han masacrado, le han pegado, sale todo hinchado. La investigación no puede ser con golpe. Mi hijo la vio en Pueblo Nuevo, pero ahí quedó todo. Ella aparece al otro día", declaró el padre.