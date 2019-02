Hallan cuerpo de mujer asesinada a golpes en Pimentel.

Chiclayo. Hoy, aproximadamente a las 9 de la mañana, el cuerpo desfigurado de una fémina fue hallado en el pueblo joven El Buen Pastor, en Pimentel, con signos de haber sido presuntamente asesinada a golpes, además de estar semidesnuda en una casa abandonada.

Ni bien tomaron conocimiento, los efectivos de la Policía Nacional del Perú y peritos de Criminalística llegaron hasta el epicentro, donde constataron la presencia del cadáver, en la vivienda deshabitada, pero dentro de una habitación que sería utilizada para pernoctar, puesto que se encontraron hasta dos colchones y otros enseres.

Según las primeras investigaciones, la mujer no ha podido ser identificada. Por otro lado, no hay indicios de qué es lo que habría motivado el crimen: no se puede presumir nada hasta el momento, puesto que dicha zona es considerada de alta peligrosidad y podría tratarse de hechos ligados –o no– a drogas, ajuste de cuentas, etc.

Serán las autoridades las que determinen las razones, a partir de las pesquisas correspondientes. Tampoco hay testigos.

Finalmente, hasta el lugar llegó una representante del Ministerio Público para autorizar el levantamiento del cadáver.