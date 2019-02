Gloria dejó en el aire a 5 mil ganaderos de Arequipa

Los ganaderos organizados en el Consejo Regional de la Leche (Conrelea) piden al Gobierno Regional de Arequipa una iniciativa para procesar productos lácteos. El planteamiento se hizo luego que la empresa Leche Gloria anunció que desde el 15 de febrero ya no comprarán leche fresca a 5 200 productores de las provincias de Caylloma, Condesuyos, La Unión y Castilla.

En conferencia de prensa, mostraron su indignación por la falta de compromiso de la empresa láctea con los productores que por décadas les vendieron el producto. "Les hemos pedido que no nos dejen así, en el aire, tan pronto, pero no quieren. Han dicho que el 15 de febrero ya no nos recibirán los porongos", señaló el alcalde del distrito de Iray (Condesuyos), Adolfo Urday.

Para los ganaderos, no quedan muchas opciones para procesar alrededor de 200 mil litros diarios. Lo único sería dedicarse a la producción de queso o yogurt. Pero temen que inicie una sobreproducción que abarate los precios. "Lo que necesitamos es un proyecto de una fábrica con la que podamos competir con Gloria. Es algo que hemos pedido por mucho tiempo", señaló Domingo Rosas, presidente de Conrelea.

Por su parte, el gerente de Agricultura, Jaime Huertas, indicó que el gobierno regional ya tiene pensado proponer un proyecto de inversión para la planta procesadora de leche. "Puede ser en Majes donde se construya. Pero necesitamos antes realizar los estudios y tener la viabilidad. Vamos a apoyar a los ganaderos", dijo.