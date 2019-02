Conocida bloggera y amiga fueron agredidas en discoteca del sur [VIDEO]

Acoso y agresión se vivió la semana pasada en una exclusiva discoteca del sur de Lima. Una conocida bloggera y su amiga narraron cómo fueron víctimas de Luis Eduardo Martínez Reves, quien en una noche descontrolada, llegó a propiciarles golpes en el rostro y en las manos por no querer bailar con él.

Según explicó la también conocida personal shopper Daniela Nuñez a ‘Panorama’, el sujeto habría estado rondando la zona por la que ella y sus amigos se encontraban. Ello se demuestra en un video que tiene en su celular en donde se observa que Martínez Reves miraba disimuladamente desde una cierta distancia a las dos mujeres.

El hecho ocurrió en la conocida discoteca Resident en Punta Negra. Cristina Espinoza, otra de las víctimas, señaló que Luis Eduardo Martínez le tiró un puñete en el rostro sin entender hasta este momento las razones. “A mí me pegó un hombre y yo no me voy a quedar callada. Por qué tenemos que tolerar esto”, remarcó.

Según explicaron ambas víctimas, la agresión continuó en las afueras de la discoteca donde Martínez Reves las esperaba para increparles lo ocurrido dentro del club nocturno. Por ello, se requirió la intervención de los agentes de Seguridad.

Cabe precisar que según sus antecedentes, el ingeniero industrial Martínez Reves ha tenido varias denuncias por su expareja por violencia familiar. Y un video del 19 de marzo del año pasado demuestra las reacciones violentas que tuvo el sujeto con su anterior pareja. Meses después, otro acto de violencia se registró por parte de Martínez Reves.

“A mí no me interesa generar morbo. Yo tengo una gran familia y una linda hija, y lo último que quiero es generar morbo. Yo no las golpeé de ninguna manera”, agregó Martínez Reves.

Madre lo respalda

Gisella Reves, madre del acusado, lo defendió y agregó que los vídeos no demuestran que su hijo le ha propinado los golpes a las dos mujeres en la discoteca. “Él no ha agredido a nadie y no se esconde”, acotó.