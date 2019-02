Van afinando su equipo para debut

Hugo Rodríguez

Trujillo



Mannucci no pudo estar fino en su Noche Tricolor y cuando las cosas estaban cuesta abajo apareció Niger Vega desde la vía de los doce pasos para empatar 1-1 con el equipo chileno Deportes La Serena. Igual el volante sostiene que aún tienen mucho por mejorar.

“Un partido con un rival dinámico, sabíamos que sería así, complicado, pero nos sirve jugar este tipo de encuentros internacionales porque nos hace ver en qué estamos fallando y para poder afinar unos detalles para el inicio del campeonato”, declaró Vega.

El volante tricolor cuenta que fueron sus compañeros quienes le dieron la confianza nuevamente para patear el penal.

“Se me dio la oportunidad vía penal de anotar, agradecer a los compañeros que me dieron la confianza, más contento por el segundo tiempo. Supimos salir de la adversidad, ya que pudimos reaccionar y sacar adelante el partido, terminamos empatando, pero fueron minutos de fútbol que sirvieron mucho y pusimos más dinámica”, destacó.

Asimismo contó que se siente contento de poder regalarle este primer gol del año a su hija.

“Uno feliz porque sé que mi hija es una bendición en mi vida y el gol fue dedicado para Naiara, mi esposa Kathia, mis padres que siempre están apoyándome”.

Luego el volante agregó que están a una semana del debut y que van a intensificar los trabajos.

“Estamos a una semana del campeonato, hay que trabajar en los errores y sobre todo lo que nos salió, tener posición del balón, la idea es llegar de la mejor manera al partido en casa ante Ayacucho”, finalizó.

Golero destacó

Otro de los jugadores que tuvo nota aprobatoria en el partido de preparación fue el portero tricolor Manuel Heredia, quien estuvo seguro al momento de intervenir, pues tapó un penal.

“La espera me ha hecho madurar bastante. Me siento bien, cómodo, me siento muy preparado”, aseguró el portero nacional.

Luego, Heredia añadió: “Este partido no determina lo que vamos a buscar en el torneo. Estas son cosas que nos ayudan a corregir para el debut. En líneas generales se vio una reacción del equipo y eso es bueno”.