Región Cusco quiere captar 2 dólares por cada turista

La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) empezó el análisis para elaborar una propuesta de ley para que el Gobierno Regional del Cusco cobre una tasa promedio de dos dólares por cada turista que ingrese a la Ciudadela Inca de Machupicchu.

Sería una alternativa a la propuesta de implementación de un canon turístico que planteó hace mucho tiempo el actual gobernador Jean Paul Benavente. Guido Quiñones, titular de Dircetur, sostuvo que proponer un canon es más complicado porque los sitios turísticos no son como “los minerales, por lo que no se puede ver esa figura”. Sucede que el canon se aplica por la explotación de recursos naturales no renovables y eso no incluiría a los sitios turísticos.

Si la ley del Dircetur se aprueba en el Congreso, la región recibiría cada año alrededor de 3 millones 800 mil dólares por ese concepto. Y es que la ciudad inca recibe anualmente alrededor de 1 millón 400 mil visitas. “Sería como una tasa. Tendría que emitirse una ley para que se aplique”, indicó.

Quiñones explicó que ese monto se añadiría al boleto de ingreso a la maravilla mundial. “El mejor indicador es el ingreso a Machupicchu y en base a eso se aplicaría”, explicó.

Según el funcionario, el proyecto todavía está en análisis y esperan tenerlo concluido para presentarlo al Congreso a fines de este año. "Vamos a discutir porque el tema es complejo y esperemos tener el bosquejo y luego la propuesta a fin de año para presentarlo al Congreso".