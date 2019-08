Moquegua: Bomberos de Lima viajaron para ayudar a evacuar a población

Un equipo de bomberos de Lima viajaron a la ciudad de Moquegua para apoyar en las labores de salvamento y evacuación de las personas de los diferentes distritos afectados por los huaicos.

El comandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CBGVP), Andrés Ángeles Bachet señaló que, inicialmente, partieron 14 hombres de rojo en un avión de la Policía Nacional del Perú (PNP). Ellos se sumarán a las acciones que vienen realizando en beneficio de los

Ángeles Bachet también señaló que viene coordinando estrechamente con otras autoridades y ya se están organizando equipos especiales de los bomberos para que, en caso sea necesario, puedan ser trasladados y seguir apoyando en las diferentes localidades afectadas por los huaicos en el sur.

En este primer despliegue a la zona de desastre, los efectivos enviados pertenecen a las Compañías de Bomberos Voluntarios Pachacámac No. 160, Nuevo Milenio-Villa María del Triunfo No. 155, Santiago de Surco No. 134, San Pedro de Lurín No. 129 y Villa El Salvador No. 105.

Cabe señalar que, ayer, el Pode Ejecutivo declaró en emergencia durante 60 días a los distritos afectados de esta región. Se trata de Coalaque, La Capilla, Quinistaquillas, Ichuña, Yunga, Ubinas y Matalaque, de la provincia de General Sánchez Cerro, y de Cuchumbaya y San Cristóbal, de la provincia de Mariscal Nieto. La misma medida fue aplicada en otras zonas de Tacna.