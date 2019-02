Sedapal se pronunció sobre recibo de 15 mil soles que le emitió a una vecina de Chorrillos [VIDEO]

Una vecina de Chorrillos, identificada como Elizabeth Bravo, denunció que le llegó un recibo de Sedapal por más de 15 mil soles correspondiente al mes de diciembre cuando su consumo normal no sobrepasa los S/90 mensuales.

La denunciante contó que le llegó un recibo de Sedapal por S/15,332.57. La mujer asegura que no se explica la razón del exorbitante monto ya que el agua en su zona, dijo, se va a las 5 p.m. y regresa a las 6 a.m.

“Cuando llamé a Sedapal me dijeron que esto era algo atípico. Han venido dos veces y dicen que han detectado fuga en el primer baño. He roto el baño y no hay fuga”, aseguró Bravo.

Elizabeth Bravo contó que presentó su caso a la Superintendencia de Servicio de Saneamiento (Sunass). Por ahora, está a la espera de una respuesta.

Por su parte, Sedapal aseguró que tras realizar una revisión externa, "se constató el buen estado de la conexión y el funcionamiento del medidor N° E112533979 con lectura 3502 m3".

“El 4 de enero del 2019 se realizó la inspección, comprobándose que la conexión abastece a una unidad de uso doméstico y otra unidad de uso comercial (farmacia) ocupado, verificándose que cerrando los puntos de agua el medidor sigue registrando consumo (posible fuga no visible)”, añadió Sedapal en un comunicado.

A demás, la empresa afirma que el pasado 25 de enero realizó una inspección con geófono detectando la existencia de fuga de agua en las instalaciones internas de la farmacia.

Sedapal sostiene que le solicitó a la dueña del inmueble que hiciera las reparaciones correspondientes, pero que, cuando volvieron el 1 de febrero, no se había solucionado el problema.

Según la entidad estatal, si la propietaria repara las tuberías internas, le podrían refacturar el recibo.