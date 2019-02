Chofer provoca un choque, intenta darse a la fuga y termina llorando

La Policía Nacional del Perú realizó un operativo contra colectivos informales en la Vía Evitamiento, en Acho. Todo iba con regularidad hasta que una combi (Z5S 848) impactó contra una camioneta.

El chofer que provocó el accidente de tránsito aceleró y quiso darse a la fuga ante la atenta mirada de los agentes que acudieron rápidamente hasta el lugar. Sin embargo, a pesar de los continuos intentos por detenerlo no fue hasta unos kilómetros más allá que decidió orillarse.

Uno de los reporteros que cubría la noticia se acercó hasta el conductor, este ocultó su rostro y reveló que no poseía su documento de identidad.

"Señorita, me lleno de vergüenza. Disculpe señorita, ya no, ya no me grabe", dijo el responsable a la reportera.

Ante la insistencia, el conductor comenzó a llorar y explicó porque intentó fugarse. Según sus declaraciones, él no era responsable del accidente, pues su vehículo chocó con la camioneta porque esta frenó intempestivamente.

Asimismo, los pasajeros de la combi informaron que una mujer había resultado herida producto del accidente de tránsito. Por su parte, la Policía anunció que el chofer sería trasladado a la comisaría del sector.