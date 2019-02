Sujetos atropellan a anciano cuando intentan huir de la Policía [VIDEO]

En el distrito de San Juan de Lurigancho, un anciano de 78 años de edad fue atropellado por un vehículo en el que iban a bordo cuatros personas en estado de ebriedad, que intentaban huir de la Policía.

Luego de ser alertados a través de una llamada realizada al 105, agentes de la PNP intentaron intervenir el automóvil en el que iban Ricardo André Ochoa Moscoso, su primo Juan Carlos Cabrera Ochoa y otras dos mujeres que estaban acompañándolos.

No obstante, estos huyeron. El vehículo recorrió más de 15 cuadras a toda velocidad sin importarle quién se cruzara en su camino.

Tal como se logra observar en las imágenes captadas por una cámara de seguridad de la zona, la persecución terminó en el paradero 12 de la avenida Las Flores, San Juan de Lurigancho, cuando el carro impactó contra el hombre de la tercera edad.

El comandante de la PNP Pablo Alzamora, jefe del Escuadrón de Emergencia Este 1, señaló para América que uno de los patrulleros evacuó de manera inmediata a la víctima al nosocomio más cercano, quien presentó lesiones severas causadas por el accidente.

Cuando el vehículo de Ricardo Ochoa fue revisado, se halló una réplica de pistola, así como también droga. De acuerdo a la Policía, los sujetos serían integrantes de una banda de raqueteros que se encontraban en la búsqueda de su siguiente víctima.

Un efectivo le preguntó a Ricardo Ochoa sobre sus antecedentes, él admitió tenerlos por supuesto hurto; no obstante, ‘‘lo de ahorita es porque estaba borracho’’, sentenció. Asimismo, indicó que en aquella ocasión él fue confundido.

Su primo, por otro lado dijo lo siguiente: “Yo he estado atrás, durmiendo, me he despertado y me han detenido”.

Ambos jóvenes fueron llevados a la dependencia policial tras lo ocurrido. Mientras tanto, Alzamora pidió a la población que continúe llamado a la central 105 para reportar cualquier hecho sospechoso.