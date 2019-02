Contralor advierte que el coliseo Qhapaq Ñan funciona con alto riesgo

El contralor general de la República, Nelson Shack Yalta, tras constatar que no se han superado las deficiencias en la construcción del coliseo cerrado Gran Qhapaq Ñan, en Cajamarca, advirtió que está funcionando con un alto riesgo y no está para que pase el corso del carnaval.

“Este coliseo no está para que pase un corso, se construyó para un propósito y no se le puede dar otro; se busca evitar riesgos. Hubo una promesa de Defensa Civil para superar falencias que deberían haberse cumplido. Nuestra auditoría detectó que está operando con un alto riesgo, ya se debería haber cumplido en superar; la obra no está culminada y su uso es de alto riesgo”, precisó.

Nuestra auditoría –agregó– detectó anomalías, no se cumplió con el procedimiento para obtener el Certificado de Defensa Civil, generando un riesgo por la salud y la vida de los espectadores, eso ha provocado responsabilidades administrativas y penales, incluso en los funcionarios de Defensa Civil. No se puede volver a certificar con promesas, sino todo el mundo va a prometer que en el futuro va a estar bien. El riesgo es latente.

Shack dejó en manos del alcalde cajamarquino, Andrés Villar, la responsabilidad de disponer el pase de los carros alegóricos del Gran Corso del Carnaval por las instalaciones del recinto deportivo.

“El coliseo no ha sido diseñado para el paso de un corso; pero si las consideraciones técnicas permiten y pueden demostrarlo, será una decisión de gestión que tiene que basarse en un informe técnico donde se diga que no va a generar más riesgo o daño de lo que ya se tiene. Sin licencia no puede operar y lo que vamos a observar es precisamente esos informes técnicos, donde indiquen que sí es factible el paso de un corso, que el piso está preparado para soportar ese uso”, insistió.

La obra valorizada inicialmente en 26 millones de soles, terminó costando más de 56 millones, y comprendió tres períodos de distintos alcaldes, y según el contralor, sigue presentando falencias, entre las cuales observó que no cuenta con un sistema de drenaje adecuado, lo cual estaría ocasionando la presencia de salitre en algunas columnas debido a la humedad; también el uso de un sistema eléctrico provisional que estaría encareciendo el costo de las operaciones.

“Es oneroso el sistema eléctrico, lo que implica que la operación de este coliseo no es sostenible”, afirmó Shack.

Clave

En el tema del agua, si no se toman las medidas, por las estructuras del coliseo llegará a ser inutilizable.

“Es una vergüenza que esta obra tenga diez años y no se pueda concluir”, se quejó Nelson Shack luego de verificar el ascensor inutilizado, así como las butacas y galerías sin las dimensiones adecuadas para los espectadores.