Vecina denunció que Sedapal le quiere cobrar más de 15 mil soles por un mes de consumo [VIDEO]

Una indignada vecina de Chorrillos denunció que Sedapal le quiere cobrar más de 15 mil soles por su consumo de agua del mes de diciembre.

La mujer, que vive en el distrito de Chorrillos cerca de 40 años, contó que el recibo le llegó el pasado 31 de diciembre. Al ver que el recibo era por más de 15 mil soles, la mujer se acercó a las oficinas de Sedapal, donde le indicaron que se trataba de un caso atípico.

La vecina de Chorrillos presentó su reclamo y Sedapal le aseguró que que inspectores de la empresa acudirían a su domicilio para verificar su consumo de agua. Sin embargo, más tarde se enteró que su pedido había sido denegado y que tenía que pagar los más de 15 mil soles.

La denunciante, Elizabeth Bravo, contó que no le dieron ninguna explicación a pesar de que su casa no es una vivienda industrial y no cuenta con cisterna. Asimismo, explicó que para todos los vecinos de la zona, se corta a las 6 de la tarde y regresa a las 6 de la mañana.

Tras la respuesta de Sedapal, la vecina de Chorrillos apeló ante la Sunass, aunque, tras más de un mes de ser emitido el recibo, no tiene ninguna respuesta.