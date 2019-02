Reportera de televisión denuncia que es víctima de extorsión [VIDEO]

La reportera de Panamericana Televisión, Morelia García, denunció que viene siendo víctima de extorsión por parte de un sujeto que le exige 5 mil soles para no publicar sus fotos personales en páginas para adultos.

La periodista contó que, el año pasado, recibió un mensaje de texto de una persona que se hizo pasar por su sobrina de 12 años. “Me pidió que le envíe mi contraseña de Gmail porque se le había bloqueado una cuenta de correo”, narró.

Como estaba a punto de entrar a una reunión, la agraviada solo atinó a enviar la información requerida. Después, la reportera llamó a su familia y se dio cuenta de que había sido una trampa.

Al día siguiente de este hecho, en febrero del 2018, García tenía todas sus cuentas 'hackeadas' y empezó a recibir las amenazas de un sujeto desconocido. “Me escribió diciéndome que tenía fotos íntimas mías, videos, y que los iba a divulgar. Además me pedía 5 mil soles. Yo me asusté un poco, pero después me puse a pensar que no tengo fotos ni videos fuertes”.

Aunque no hizo caso y no denunció el hecho a la Policía, el extorsionador siguió insistiendo. En octubre, volvió a escribirle a la periodista y le dijo que publicaría sus fotos en páginas para adultos. Morelia García supo por un amigo que el sujeto cumplió su amenaza.

Ella señaló que no ha tenido más contacto con el sujeto pero logró recuperar el control de sus cuentas.“Es un problema de todas las mujeres, somos vulneradas. Deberíamos sentirnos seguras como se sienten los hombres", finalizó García.