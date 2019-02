Dueños de minivanes harán marcha a favor de gobernador de Arequipa

Arequipa. Los miembros del Consejo Nacional del Transporte Terrestre (CNTT) anunciaron el miércoles que denunciarían al gobernador Elmer Cáceres Llica y al gerente regional de Transportes, Grover Delgado, por supuesta omisión de funciones. Los cuestionan por anunciar que no retirarían de circulación a las minivanes que brindan el servicio de transporte regular generando una competencia desleal contra los empresarios de los buses.

Ante esto, René Gómez, presidente de la Federación de Transportistas de la Macro Región Sur, organización que agrupa a empresarios de las minivanes, anunció que saldrán a las calles a respaldar al gobernador. "Nos parece que están haciendo su trabajo. Legalmente ellos (el gobierno regional) no pueden sacarnos de circulación. Eso no quiere decir que no puedan fiscalizarnos", dijo Gómez.

Agregó que aceptarán el retiro de unidades que tengan resoluciones que no están sustentadas en la legalidad.