CSJL gasta millón y medio de soles en copias de expedientes judiciales

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJL), Oscar Burga Zamora, mencionó que anualmente gastan más de millón y medio de soles en consumo de papel y tóner de impresoras por las copias de los expedientes que piden los abogados en los diversos juzgados de esta sede judicial.

El juez superior explicó que esta cifra sigue siendo superior, a pesar que la mayoría de expedientes ya se encuentra en el sistema informático y pueden ser consultados por los abogados y litigantes.

“Estamos acostumbrados a que todo sea escrito. Pero eso está cambiando, es un acuerdo al que se llegó en la junta de presidentes en Arequipa para tratar de velar porque no se use papel, que se use la menor cantidad posible”, dijo.

Refirió que cuando ingresa un expediente penal, los asistentes judiciales, todo el documento lo digitaliza y lo ingresan al sistema; sin embargo, cuando se tiene un recurso de apelación los abogados y jueces piden el expediente impreso, pese a que ya está digitalizado y se puede ver en el sistema.

Agregó que otro problema es la sobrecarga procesal por las demandas que plantean dirigentes y empresarios por las administraciones judiciales de las empresas azucareras.

“Se espera que los jueces supernumerarios resuelvan la sobrecarga de demandas”, puntualizó.