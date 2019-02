Funcionarios incumplen con requisitos del MOF del GRL

De la evaluación de los legajos personales de los funcionarios de confianza del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL), se detectó que los asesores, gerentes y directores no cumplen con los requisitos establecidos por el Manual de Organización y Funciones (MOF) para ejercer el cargo.

Según el informe n.º 0044 del Órgano de Control Interno (OCI) del GRL, no reúnen experiencia profesional y capacitación relacionada al cargo ni la gestión pública un total de 14 funcionarios de la gestión del gobernador regional Anselmo Lozano Centurión.

El documento precisa que no cumplen con los requisitos el gerente de Transportes y Comunicaciones, PNP (r) Wilman Carrasco Becerra; el gerente de Desarrollo Productivo, Eduardo Jacinto Teque; el gerente de Trabajo y Promoción de Empleo, Abel Gonzales Sánchez y el gerente de Agricultura, Juan Chapoñán Sánchez.

Para el gerente Wilman Carrasco, el OCI precisó que solo tiene desempeño profesional y capacitaciones en el ámbito policial, y solo cuenta con título de bachiller en administración y ciencias policiales. Al gerente Eduardo Jacinto le detectaron que su última experiencia profesional fue en 1995 en calidad de alcalde, además no consignó en su currículum ser abogado independiente.

En la Gerencia de Trabajo se identificó que el encargado Abel Gonzales consideró en su hoja de presentación tener experiencia en derecho laboral sin haberla acreditado con documentación, tampoco tener capacitación en gestión pública desde el año 2011. Una situación similar a la del gerente agrícola Juan Chapoñán, quien no justificó experiencia en el sector público.

Asimismo, se revisaron las hojas de vida del gerente de Comercio Exterior y Turismo, Julio Fernández Alvarado; la gerente de Programas Sociales, Ángela Zavaleta Gonzales y de la subdirectora de Personas con Discapacidad de la Gerencia de Programas Sociales, Betty Grosso Curo, quienes no acreditan estar preparados para el sector público y tener experiencia profesional. En el caso del gerente Julio Fernández, este sustentó que su última experiencia profesional en el rubro administrativo fue en el año 2009. Las presuntas irregularidades también se centran en la directora del Hospital Las Mercedes, Carmen Gutiérrez Gutiérrez y el director del Hospital Regional de Lambayeque, Javier García Alayo. La primera no tendría preparación en gestión pública, mientras el segundo ocuparía un cargo que no es de confianza.

Otros servidores en observación son los asesores José Oblitas Guerrero y Carlos Santamaría Vílchez, así como Luz Soto Herrera, Ángel Cisneros Fernández y Ángel Castañeda Castañeda.

Ante esto, Anselmo Lozano solicitó a la gerente general María Castro actualizar los documentos de gestión del MOF y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del GRL.