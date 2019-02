Catacaos teme desborde de aguas servidas como el ocurrido en Lima

Piura. El distrito de Catacaos fue uno de los más afectados con el desborde del río Piura; sin embargo, no se ha ejecutado ninguna de las obras de la reconstrucción, que requiere la Heroica Villa para recuperar su infraestructura.

Una de estas obras es el sistema de agua y alcantarillado, el cual sufrió el colapso total en toda la zona urbana y rural, que, sumado a la antigüedad del mismo, hoy genera graves problemas de contaminación por el colapso de desagües.

El subgerente de Obras de la municipalidad de Catacaos refiere que desde la comuna están haciendo los esfuerzos necesarios por remediar la situación. No obstante, parecen no ser suficientes para remediar el problema, por lo que temen el desborde de desagües como el registrado en San Juan de Lurigancho, en Lima.

“Nos encontramos en grave riesgo, más aún con el registro de lluvias que pueda ocasionar una tragedia, como lo sucedido en San Juan de Lurigancho, porque los buzones están colapsando por diferentes zonas y la empresa prestadora de servicios no logra controlarlos”, señaló.

El funcionario detalló que las zonas más afectadas son los asentamientos de Lucas Cutivalú, Los Tallanes y Monte Sullón, donde por lo menos 15 mil familias son afectadas con la proliferación de las aguas servidas, lo cual genera un foco infeccioso.

Cabe resaltar que, en declaraciones anteriores, el gerente de la EPS Grau, Roberto Sandoval, sostuvo que el distrito de Catacaos requiere el cambio de todo el sistema de alcantarillado debido a la antigüedad de las redes y el daño ocasionado por el período lluvioso, cuyo proyecto demandaría una inversión de 100 millones de soles, por lo que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) se encuentra elaborando las bases para sacar a concurso y se realice el expediente de este proyecto.

No obstante, anotó Eder Robledo, en marzo se cumplen dos años del desborde y no se cuenta con nada concreto, por lo que responsabilizó al Gobierno central de las posibles consecuencias. “Si no tienen la capacidad de gestionar y elaborar el expediente técnico deberían cambiar de unidad ejecutora”, enfatizó.

Cabe recordar que en el plan de reconstrucción no se consideraron obras para el distrito para el primer trimestre. Solo se ejecutó el proyecto de rehabilitación de la carreta que une las vías de Piura-Catacaos.

Asimismo, según el exalcalde Juan Cieza, para el distrito la RCC solo aprobó 9 millones de soles de los 120 millones que demandó la comuna para el cambio total de las redes. No obstante, se requería el financiamiento para cuatro obras importantes, que incluían la reconstrucción del sistema de alcantarillado de la zona urbana (S/120 millones), sistema de alcantarillado de la zona rural (S/10 millones), colegio de la Villa Pedregal (S/10 millones).

Clave

Por el momento la EPS Grau trabaja de manera permanente con un hidrojet para que bombee las aguas servidas y evitar el colapso masivo en el centro de la ciudad. No obstante, no es suficiente, dado que son diferentes zonas donde se registra el daño.