Mujer que toturaba a su bebé en Cusco pidió revocar prisión preventiva

Mediante su abogado, Victoria Ramos Gamarra, la mujer que se grababa torturando a su propio bebé de nueve meses en Cusco, solicitó revocar la medida de prisión preventiva dictada en su contra.

La desnaturalizada madre de 19 años de edad está recluida en el penal de Quencoro desde el 28 de enero. Su defensa hoy sustentó el pedido para revocar la prisión preventiva de nueve meses.

De acuerdo a la denuncia interpuesta por el padre de la menor, la mujer torturó a su bebé de nueve meses y grabó escenas del terrible hecho. Los videos los enviaba al padre Jorge Washington Yucra a través de Whatsapp. Su intención habría sido obligarlo a retomar la relación.

Ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones, el abogado de Victoria Ramos alegó que ella no tenía intención de matar a su bebé y que no ha rehuido la justicia. Añadió que no le introdujo una media en la boca, sino que la pequeña mordió dicha prenda.

El fiscal sostiene que, por la gravedad del delito que se le imputa que es parricidio, la mujer debe continuar en prisión.