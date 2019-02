San Luis: vehículos de Serenazgo están en total abandono [VIDEO]

El alcalde de San Luis, David Rojas, denunció que autos y motocicletas de Serenazgo del distrito fueron encontrados abandonados e inoperativos. Incluso, algunos ya se encuentran hechos chatarra.

Rojas señaló que los vehículos no tienen llantas y se les ha retirado el sistema de gas. “Esta es la realidad que hemos encontrado en nuestro distrito por la desidia de autoridades pasadas. No sabemos donde están las piezas, no tenemos un cuaderno, ni un registro, no se nos ha dejado una relación exacta de los bienes que tenía la municipalidad”, dijo el burgomaestre.

Al mismo tiempo, Rojas indicó que no se pueden adquirir nuevas unidades porque la gestión pasada les dejó una deuda de 29 millones de soles. Ahora, el municipio se encuentra en banca rota y cuenta con pocas herramientas. Por ello, pidió el apoyo del Ministerio del Interior (Mininter) para seguir poniendo en operación las otras unidades y mejorar la seguridad ciudadana en la comuna.

Además, indicó que cinco autos ya fueron reparados. Y, como una forma de ayudar a que estas unidades salgan a patrullar las calles rápidamente, vecinos de la Asociación de Comerciantes de San Jacinto van a financiar la reparación de un vehículo. Gracias a estas acciones, el patrullaje integrado se esta realizando desde la semana pasada. “Es algo que no se hacía antes”, agregó.