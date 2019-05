Funcionarios del GRL no cumplen con perfil y Anselmo Lozano pide modificar criterios a su favor

La Contraloría General de la República y el Órgano de Control Interno tomaron conocimiento de catorce funcionarios del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) que no cumplen con los parámetros explicitados en el Manual de Organización de Funciones (MOF) y Reglamento de Organización y Funciones (ROF): no acreditaron experiencia profesional ni capacitación en el cargo y gestión pública. Ante el aviso, el gobernador Anselmo Lozano buscaría cambiar los requisitos para no tener que retirar a su personal de confianza.

En el oficio n.° 000044-2019, del 1 de febrero, la entidad fiscalizadora detalla la lista de funcionarios y emplaza al GRL a disponer las acciones pertinentes y comunicarlas en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles.

José Luis Oblitas Guerrero, asesor de la gobernación; Carlos Arturo Santamaría Vílchez, asesor II de la Gerencia General Regional; Luz Marcela Soto Herrera, supervisora del Programa Sectorial II; Ángela María Zavaleta Gonzáles, gerente regional de Programas Sociales; Wilman Guillermo Carrasco Becerra, gerente regional de Transportes y Comunicaciones; Julio César Felizardo Fernández Alvarado, gerente regional de Comercio Exterior y Turismo; Eduardo Jacinto Teque, gerente regional de Desarrollo Productivo; Abel Augusto Gonzáles Sánchez, gerente regional de Trabajo y Promoción del Empleo; Juan José Chapoñán Sánchez, gerente regional de Agricultura; Javier García Alayo, director del Hospital Regional de Lambayeque; Carmen Isabel Gutierres Gutierrez, directora del Hospital Las Mercedes; Terry Betty Lucía Grosso Curo, subdirectora de Personas con Discapacidad; Ángel Giovanny Cisneros Fernández, jefe de la Oficina Regional de Programación Multianual de Inversiones; y, Ángel Guillermo Castañeda Castañeda, jefe de la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos, se encuentran en la lista de empleados públicos observados.

Las situaciones descritas podrían afectar la consecución adecuada de metas y objetivos institucionales.

En tanto, la solución para el gobernador de Lambayeque sería “priorizar la actualización” de los documentos de gestión: MOF y ROF de la sede regional, tal como se lo pidió por escrito a la gerente general regional, María Rita Castro Grosso, el último 5 de febrero.