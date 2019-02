Denuncian que empresa de transportes trató de impedir viaje de joven con discapacidad [VIDEO]

El último martes, a través de Facebook, se realizó una denuncia por discriminación. El tutor de un joven con discapacidad contó que este deseaba viajar a Tingo María para ver a su madre. Sin embargo, la empresa se lo impidió.

Nilton es un joven invidente de 21 años. Él es deportista y fotógrafo. El martes por la noche tenía planeado viajar solo, acción que ya había realizado en otras ocasiones, para ver a su familiar.

No obstante, un trabajador de la empresa ‘Transmar’, que se identificó como Juan Peralta, no permitió que el fotógrafo y deportista pueda subirse a una de sus unidades, ya que según él, Nilton no podía valerse por sí mismo.

El tutor, quien se encontraba en la empresa ubicada en la avenida 28 de Julio de La Victoria, intentó traer a un efectivo de la Policía. Él fue hasta la comisaría de dicho distrito; no obstante, en vez de ser ayudado, le reclamaron por no haberse acercado antes.

Tras ello, llamó al 105 y luego de esperar por mucho, preguntó si alguien lo iba a ayudar. Sin embargo, la única respuesta que recibió fue la de no levantar su voz.

Después de unos momentos y de comunicarse con más de un efectivo para que alguien pueda hacerse cargo de este caso de discriminación, el tutor pudo oír al agente pedir apoyo para una persona ‘‘indigente’’.

Este regresó a la empresa tras lo cual llegó el policía. Finalmente, él firmó un documento en donde se hacía responsable por cualquier cosa que pueda pasarla a Nilton.

De acuerdo al artículo 8 de la Ley General de la Persona con Discapacidad, cualquier persona con discapacidad ‘‘tiene derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminada (...)’’.

Asimismo, señala que ‘‘es nulo todo acto discriminatorio por motivos de discapacidad que afecte los derechos de las personas. Se considera como tal toda distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de uno o varios derechos, incluida la denegación de ajustes razonables’’.

En el artículo 15, la ley N° 29973, también señala lo siguiente: ‘‘La persona con discapacidad tiene derecho a acceder, en igualdad de condiciones que las demás, al entorno físico, los medios de transporte, los servicios, la información y las comunicaciones, de la manera más autónoma y segura posible’’.