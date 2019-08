Puno: Afectados de Llallimayo pedirán cambio de representante del MINEM

Puno. Los afectados de la cuenca de Llallimayo, contaminada con aguas turbias de la mina Arasi, pedirán al Ministerio de Energía y Minas que John Castilla Alata, representante de dicho ministerio, no participe de las mesas de diálogo en la provincia de Melgar.

Lo acusan de dividir y trabajar con otros propósitos, en vista que ofreció mitigar daños pero sin la intervención de la minera. “Este señor ofrece proyectos de desarrollo pero con dinero del Estado. Sin embargo, la mina no aparece en nada. Viene a imponer a que si no aceptamos sus proposiciones, no habrá soluciones. En el fondo le hace juego a la mina”, aseguró Leopoldo Nina, poblador de Llallimayo.

Recordó que los perjudicados vienen exigiendo que sea la misma minera la que asuma su responsabilidad. “Pero hasta ahora la empresa no se pronuncia. Solo este señor actúa como operador encubierto”, insistió. Castilla Alata trabaja para Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).