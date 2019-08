Arequipa: En la inauguración de obras en el Inter no diré que voten por mí

El presidente del Club Internacional de Arequipa, Luis Fernando Cánepa, dice que sus dos años de gestión le quedaron cortos y por eso postula a la reelección. Niega realizar movidas para favorecer su candidatura, como denunciaron tres aspirantes a dirigir el club social deportivo de más de 27 mil socios.

Tres candidatos le cuestionan realizar movidas para allanar su camino a la reelección, como aumentar el número de mesas.

Se dice que el número de mesas es 73, eso es falso, las mesas son 58, como en el proceso anterior. Quien determina el porcentaje de firmas para la inscripción de listas (5% de socios hábiles) es el administrador gerente. En un momento él calculó la cantidad hace años. Pero hubo un acuerdo unánime para no poner a cónyugues en el cómputo.

¿Cuál sería el número de firmas necesarias?

Son 854 las firmas.

Si bien no dicta las normas electorales, el administrador gerente, quien sí lo hace, es designado por usted.

Pero el administrador tiene un rol, que es llevar las elecciones. Pero al final no hay nada de lo que se me acusa. Las firmas han quedado en 854, se ha llegado a un diálogo. Además, las mesas son 58. Se ha dispuesto que el día de la elección (7 de febrero) no habrá ningún tipo de actividad y que dos días antes, cese todo proselitismo en favor de cualquier socio. También se reglamenta dónde se puede poner propaganda. No hago eso para provecho propio, sino de todo el mundo. ¿Donde está el fraude?

¿La inauguración de recientes obras no será vista como una actividad de campaña?

Solo le puedo decir que en las inauguraciones no diré “voten por mí”.

¿Cómo cerraron las cuentas del club en 2018?

Hay una pérdida de un millón 300 mil soles, pero la depreciación de los activos (disminución de valor de los bienes) representa 800 mil soles, cuando la depreciación normal es 2 millones de soles. Es la pérdida más baja. Tenemos casi 2 millones de soles en efectivo. También hemos logrado reducir en 200 mil soles el pasivo de las cuentas por pagar.

Se inhabilitó por diez años a dos expresidentes (Roberto Talavera Pullchs y Víctor Hugo Rivera) por presuntas irregularidades. ¿Se hicieron las denuncias penales?

En setiembre iniciamos la acción penal contra los dos, pero no le puedo contar mucho. En diciembre el Poder Judicial aceptó nuestra solicitud y ya comenzaron a pedir nuestras declaraciones. En la historia legal del club, hace 50 años que un presidente no lleva a otro a una acción legal.

¿Por qué quiere reelegirse?

No se puede imaginar cómo recibí el club, un club que ha sido maltratado por 22 años, usted no sabe cuánto me demoró agarrar las cosas y tomar las riendas. Recibo al club con un techo caído por tercera vez y una situación con su seguro que me ha tomado resolverla en un año.

La obra del techado de la cancha de vóley cuesta más de un millón de soles, casi el déficit del 2018. ¿No es muy costoso para las finanzas del club?

Cuando se hace una inversión, no es una pérdida. Tres veces hemos intentado poner una cobertura a la cancha de vóley. Yo nunca he visto que algo se haya caído tres veces. Felizmente fue a las dos de la mañana, no cuando estaban nuestros hijos y socios. Y esta no se va a caer, si se cae, habrá responsables.

¿No impacta visualmente a la zona del río Chili?

Ya tenemos material de tres tramos, se trabaja el cuarto tramo. Podrá apreciar la obra al final. Esta es una obra de arte. No puede decir que es un domo y además tiene todos los permisos.