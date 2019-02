Puno: Los devotos y su fe por la Virgen de la Candelaria

El lado religioso de la festividad, en honor a la Virgen de la Candelaria, se mostró ayer. Cientos de feligreses se volcaron a la plaza de Armas para participar en la misa en el atrio de la iglesia Catedral.

Los fieles llegaron con cuadros de la Virgen en brazos. “Son años que le tengo fe. En lo particular, le imploro muchas cosas por mi familia. Yo siento que sí me las concede, porque me va bien a mí y a mi familia”, aseguró Nilda Flores, natural de Moquegua. Ella llegó a Puno para bailar morenada por el barrio Bellavista.

Otros acudieron con sus parientes para implorar salud. Más de uno derramó lágrimas a modo de plegaria por algún pedido o por agradecimiento. “Mi padre está mal y lo único que deseamos en mi familia es que esté con buena salud para que esté a nuestro lado”, dijo Leonel Torres, natural de Tacna.

Torres explicó que participa en la festividad como integrante de la diablada Azoguini desde hace más de 10 años. Ingresó al conjunto solo por probar qué se siente bailar por la Virgen. Ahora, asegura que no piensa dejar de danzar.

“Estoy asombrado. Cada año es distinto. Lo único que deseo es trabajo y salud para mi familia”, precisó.

PIDEN rechazar CORRUPCIÓN

La misa fue oficiada por el obispo Jorge Carrión Pavlin. Asistieron las principales autoridades políticas y militares. El religioso pidió a los políticos no caer en la corrupción y trabajar por la población que los eligió.

A partir de las 14:00 horas, la imagen salió en procesión por distintas arterias de la ciudad. Cientos de personas abarrotaron las calles creando un clima de fe y espiritualidad. Acompañaron el recorrido los conjuntos Sikuris Juventud Obrera y Sikuris del Barrio Mañazo.

Los diversos conjuntos de trajes de luces recibieron con alfombras de flores a la Virgen. La peregrinación culminó con el ingreso de la Virgen al templo San Juan Bautista, santuario de la patrona de Puno.

Hoy, a partir de las 06:00 horas, está prevista la presentación de 112 danzas autóctonas en el estadio Enrique Torres Belón. Representan a diversas localidades de la región. La presentación supone el otro rostro cultural de la fiesta. En escena, estarán danzas pastoriles, agrícolas, rituales y otras.