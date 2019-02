Alerta: Clínicas sin autorización atienden a heridos en accidentes

Redacción La República

Trujillo

La Defensoría del Pueblo supervisó las certificaciones que poseen las clínicas para atender emergencias derivadas de un accidente de tránsito, a fin de conocer si están en capacidad de garantizar una debida atención a víctimas de estos siniestros que llegan al área de emergencia.

La supervisión realizada da cuenta que la Clínica Santa Ana no ha sido supervisada por SuSalud y no tiene asignado el nivel de categoría para atender accidentes de tránsito. Aún así recibió a 235 pacientes entre el 2017 y el primer trimestre del 2018. La Clínica San Antonio tampoco fue supervisada por SuSalud al igual que Cristo Redentor, Pronto Salud y Fátima.

Estas dos últimas no tienen asignado el nivel de su categoría y no están inscritas en el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud (Renipres); es decir, no estarían autorizadas para brindar atención al público, pero incluso así recibieron 43 y 7 personas por accidente de tránsito, respectivamente.

La decisión de llevar a una persona accidentada recae en los miembros de la Policía, bomberos o del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), quienes no tienen mayor información de los servicios y el personal que tienen las áreas de emergencia de las clínicas.

Por ejemplo, los establecimientos privados que atienden accidentes de tránsito no consignan en su página web la relación de médicos y turno de los especialistas a cargo de las emergencias, como información básica y necesaria para decidir a dónde acudir en función a la emergencia.

El jefe de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, José Agüero Lovatón, dijo que la situación advertida pone en riesgo la vida de las personas, por ello recomendó al intendente macrorregional norte de SuSalud supervisar las clínicas que cuenten con áreas de emergencia en Trujillo, a fin de conocer si estas tienen la capacidad de atender adecuadamente en infraestructura y personal, considerando que es un equipo de profesionales de la salud los que tienen que permanecer en emergencia para atender a una persona accidentada.

Agüero solicitó a SuSalud que se coordine e informe a los miembros de la Policía, bomberos y SAMU, a dónde trasladar a las víctimas, teniendo en cuenta la cercanía y categoría de los establecimientos de salud.

Ello porque se verificó que muchos pacientes fueron derivados a establecimientos con menor categoría de atención en emergencia, a pesar de haber establecimientos públicos de mayor capacidad resolutiva.

El 82% de accidentados entre el 2017-2018 se derivaron a clínicas

La Defensoría del Pueblo en La Libertad dio a conocer que durante el período 2017 y primer semestre 2018, la Policía Nacional del Perú derivó el 82% de los heridos por accidente de tránsito a las clínicas (1,291), y solo el 18% a establecimientos públicos de salud (280), a pesar de que estos tienen mayor capacidad resolutiva para la atención en este tipo de situaciones.

Se recomendó al jefe regional de Indecopi, Sergio Obregón Matos, evaluar una supervisión a la información que brindan los establecimientos privados, para que la población que se atiende en ellos esté enterada a dónde acudir en una emergencia.

La Defensoría informa que ante la vulneración de derechos pueden comunicarse a la línea gratuita 0880015170.