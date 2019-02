Forsyth afirma no arrepentirse ser alcalde de La Victoria [VIDEO]

El alcalde George Forsyth, de La Victoria, dijo en una ceremonia realizada este sábado que tanto él, como sus regidores y demás funcionarios, tienen la oportunidad de hacer historia ‘‘en uno de los distritos más importantes del país’’.

Asimismo, el burgomaestre, que encabezó una actividad realizada por el 99° aniversario de La Victoria, aprovechó el momento para manifestar que no se lamenta ser alcalde del distrito.

‘‘Muchos me preguntan: ¿Te arrepientes? Tienes amenazas, problemas y huelgas constantes. ¿En verdad era necesario? Y lo reafirmo en este momento: no me arrepiento ni un solo minuto. Estoy feliz, estoy contento. Asumo la responsabilidad como corresponde. Si somos los nombrados, los líderes a generar este cambio, lo vamos a hacer sin desmayar’’, agregó el alcalde de La Victoria.



George Forsyth también dijo que siente la responsabilidad de saber que fue elegido para ‘‘encarar este cambio tan necesario’’. Él señaló que a pesar de que solo ha pasado un mes, ya se han ido mostrando ciertos avances. ‘‘Sabemos que el trabajo es duro, es titánico, pero ya lo venimos haciendo’’, dijo ante los asistentes.

El burgomaestre también reiteró su compromiso de liderar el distrito de La Victoria. Él señaló que hará todo lo que le corresponde a él y a su equipo. ‘‘Vamos a hacer lo necesario sin descansar ni un solo minuto para que los victorianos recuperen esa libertad, ese orgullo de ser victorianos’’.

El alcalde describió a La Victoria como uno de los distritos más importantes del país, así como uno de los que más cultura y gastronomía tiene.

Finalmente, George Forsyth concluyó su discurso expresando lo mucho que significa el distrito para él y lo agradecido que se encuentra con la gente por haberlo acogido cuando llegó a sus 13 años.