La Libertad aún no tiene su Plan Estratégico de Turismo

En la Tercera Audiencia Pública y I Sesión Descentralizada de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República que se realizó ayer en Trujillo, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez Vela, indicó que en el año 2018 llegaron 4 millones 400 mil turistas a nuestro país, de los cuales menos de 100 mil llegaron a la región La Libertad, cifra que es un reto a superar.

“Desde el ministerio hemos presentado la situación del comercio exterior y del turismo a nivel nacional y en la región. Desde las estadísticas oficiales, la situación de La Libertad tanto para el comercio exterior como para el turismo viene evolucionando positivamente”, refirió.

Sin embargo, dijo que siempre es necesario tener la posibilidad de aprovechar mejor el potencial que tenemos en el país en general y por supuesto en la región. Si bien en el año 2018 se alcanzó 4 millones 400 mil turistas (extranjeros) a nivel nacional, menos de 100 mil han llegado a La Libertad.

“Entonces hay un gran reto porque hay un potencial muy amplio y hay una cantidad de cosas que hay que solucionar desde la calidad de los servicios, la regularización de los recursos tanto del patrimonio cultural, histórico como ambiental, desde la posibilidad de tener una coordinación y un trabajo estrecho con el gobierno regional, gobierno local, el sector privado que hay en la región”, indicó Vásquez Vela.

En ese sentido, el ministro sostuvo que se desea concluir la elaboración del Plan Estratégico Regional de Turismo (Pertur) en La Libertad, que se encuentra en su segunda etapa (diagnóstico). Este documento, sostuvo, debería concluirse a fines del primer trimestre del año o no pasar los primeros seis meses.

“Nosotros queremos terminar de hacer el Plan Estratégico Regional de Turismo de La Libertad que es por ley, este documento tiene que guiar todas las intervenciones de los tres niveles de gobierno y de las instituciones que están involucradas en el sector turismo. Tenemos que hacer ese trabajo conjunto”, expresó.

Ese plan, agregó, está en su segunda etapa y tiene que desarrollarse, y para eso tenemos que contar con un mayor protagonismo y participación de las autoridades y representantes del sector público.

Presidente de Cadetur indicó que meta debe ser duplicar turistas

En tanto, el presidente de la Cámara de Turismo (Cadetur) de La Libertad, Francisco San Martín Baldwin, sostuvo que el turismo está “totalmente a la deriva” debido a que no hay una meta y el Pertur en la región no está listo. Dijo que el ministro ha dado datos equivocados.

“Son datos equivocados. Acá nosotros recibimos entre 40 y 50 mil turistas extranjeros hace aproximadamente 20 años sin ninguna variación significativa. Entonces parece que le han informado mal al ministro. El ministro mismo dijo que el Pertur no estaba listo. No tenemos el Pertur listo, no tenemos un plan. No tenemos una meta. Una meta que nos tenemos que poner inmediatamente es doblar el número de turistas”, expresó.