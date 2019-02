Sunass: Sedapal no puede cobrar a vecinos de SJL por servicios no prestados

No a los cobros indebidos. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) informó que Sedapal no debe realizar cobros por servicios de saneamiento no prestados efectivamente a vecinos del distrito de San Juan de Lurigancho, quienes se han visto afectados por el desabastecimiento de agua potable por más de 20 días tras la rotura de una tubería matriz en la zona de Próceres de la Independencia.

Por ello, la Sunass remarcó que verificará que Sedapal no facture por estos servicios e informó que orientará a los usuarios para que presten sus reclamos en caso tengan cobros indebidos.

“Estaremos vigilantes de que los reclamos se resuelvan en los plazos previstos”, precisó Carlos Benites, gerente de Usuarios de la Sunass.

Según un comunicado de la Sunass, Benites reiteró que como ente regulador se asegurarán que ningún ciudadano afectado por el aniego de aguas servidas y la restricción del agua potable pague por un servicio que no ha recibido. De tener un cobro irregular, se debe denunciar ante el regulador.

Además, la Sunass precisó que continúa verificando el abastecimiento del servicio y brindando orientación a la población afectada por el aniego, además de monitorear la culminación del empadronamiento de los mismos para la indemnización correspondiente.

Como se recuerda, en horas de la madrugada se generó un nuevo aniego en la urbanización Canto Rey, en San Juan de Lurigancho, debido a la rotura de otra tubería de agua potable.

El hecho generó la indignación de la población y del alcalde del distrito, Alex Gonzáles, quien exigió al presidente Martín Vizcarra y al ministro de Vivienda, Javier Piqué, la remoción de todo el directorio de Sedapal por su incompetencia e incapacidad para administrar un sistema estratégico y vital para la población.