Hasta ahora nadie se hace responsable por accidente que sufrió Gianni Rengifo

No hay responsables hasta el momento por las lesiones graves que sufrió el periodista Gianni Rengifo, el sábado 24 de noviembre, en las instalaciones del centro comercial Jockey Plaza, donde se desplomó una estructura metálica cuando se realizaba una exhibición de venta de automóviles

Hasta ahora, lo único que pudo determinarse fue que la caída se produjo por un aparente exceso de carga, por lo que los peritos tratan de determinar quienes serían los culpables.

Y es que el día después del accidente ocurrido en ese centro comercial de Surco estuvo cruzado de acusaciones.

Gianni recuerda que ese día llegó hasta la azotea del 7° piso del edificio del Jockey Plaza donde se realizaba una exhibición de venta de carros de la empresa Haval Perú.

“Llegué porque tenía interés en adquirir un automóvil, pero a los 10 minutos todo se vino abajo, una de las vigas me cayó de lleno en la cabeza”, cuenta Gianni.

Ahorta, cada mes, durante un año, se tendrá que realizar evaluaciones neurológicas por las secuelas que han quedado.

“Han pasado dos meses y el Jockey Plaza dice que no tiene nada que ver. La empresa Haval Perú también ha deslindado responsabilidades lo mismo que la compañía que levantó la estructura metálica Drizzle Group Sac”, denunció el periodista afectado

¿El Jockey Plaza porque no tomó ningún recaudo en su terreno. La empresa organizadora del evento porque no lo señalizó debidamente. Y la Municipalidad, porque no hizo un seguimiento de la construcción ni la controló?, se pregunta.

"Yo creo que en esto a habido dolo, hay normas que hay que ver por qué no se respetaron. Voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias", afirmó Gianni Rengifo.