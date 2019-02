Reabren investigación a alumno del colegio Markham acusado de violar a joven estadounidense

La Segunda Fiscalía Superior de Familia de Lima dispuso que se reabra el caso y se formalice denuncia contra un alumno del colegio Markham acusado de violar a una compañera estadounidense, de 15 años, que había venido a Perú a raíz de un intercambio estudiantil.

De acuerdo a su denuncia, 13 de julio del 2018 la adolescente estadounidense fue violada cuando estaba en una fiesta en la casa de uno de los estudiantes del colegio Markham, en Miraflores.

Según su testimonio, esto sucedió luego de que tomara dos sorbos de pisco. Once días después le contó a su mamá lo sucedido cuando vino a Lima a recogerla y, de paso, viajar juntas a Cusco. Ambas interrumpieron el viaje y acudieron a la comisaría de Miraflores, el 29 de julio a poner la denuncia.

Según señala el diario El Comercio, los abogados del adolescente acusado indicaron, a través de un comunicado, que “no dudamos que esta falsa denuncia será archivada por la cantidad de pruebas de la inocencia que ya se vienen presentando”. Además, que el certificado médico legal practicado a la menor el 29 de julio “claramente da cuenta que no ha sido violada y carece de lesiones”.

En noviembre del 2018, la fiscal Lourdes Morales archivó la denuncia de violación sexual contra el estudiante del colegio Markham. Para la magistrada, no hubo uso de la violencia física para consumar el acto sexual, porque no se describen lesiones genitales. Además, según la fiscal, no se corroboró que el muchacho le haya dado alguna sustancia tóxica para doparla.

Ante esa decisión, el abogado de la adolescente estadounidense, Sandro Monteblanco, presentó un recurso de queja por el archivamiento de la denuncia. Tras una evaluación del expediente, la Segunda Fiscalía Superior de Familia de Lima dispuso que se reabra el caso y se formalice denuncia contra el menor por violación sexual de persona puesta en imposibilidad de resistir.