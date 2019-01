Tras un mes de sufrimiento, una joven madre recuperó a su bebé robada

Le prometieron dinero, trabajo y prosperidad, pero se encontró con una pesadilla: le robaron a su hija y la secuestraron. Pero el destino le dio revancha. Tras un mes de sufrimiento, la desesperada joven se pudo reencontrar con su niña de un año y 10 meses de nacida.

Ocurrió en Pucallpa, región Ucayali, donde la policía informó que desbarató una organización que operaba en la sustracción y venta de menores.

“Estoy feliz que tengo a mi hija de nuevo. La verdad que no me esperaba esto. Quiero que todas las demás madres cuiden a sus bebes y que no les pase a nadie más lo que pasó a mi”, declaró entre lágrimas la joven, con su hija en brazos.

La madre –cuya identidad es protegida- había denunciado el caso en la comisaría de Pucallpa. Ayer, personal de esa dependencia intervino a dos parejas implicadas en el hecho y rescataron a la menor quien habría sido víctima de trata de personas.

La joven madre refirió que unos sujetos con engaños se llevaron a su hija, por lo que los agentes intensificaron la búsqueda, que permitió detener primero a Juan Carlos Leyva Dueñas (39) e Indhira Sumacc Killa Talavera Chanca (27), y luego a la pareja Cristian Florencio Leyva Dueñas (35) y Reyna Pizango Bardales (35).

La operación se produjo en la cuadra 4 del jirón Sucre, sector de Callería, donde tenían en su poder a la menor desaparecida.

Al preguntar sobre el hecho, la primera pareja adujo que por intermedio de la segunda pareja se habían contactado con la madre de la menor, quien les dio la bebé en adopción; sin embargo no realizaron los trámites legales correspondientes.

Esta versión es desmentida por la madre denunciante que refiere que la engañaron con mil soles para despojarla de su bebé.

La Policía procedió a la detención de los intervenidos y a su traslado a la comisaria, luego fueron puestos a disposición del Departamento de Investigación Criminal de Ucayali para realizar las diligencias e investigaciones de ley, por el presunto delito contra la libertad personal, (trata de personas).