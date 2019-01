SJL: extranjera denuncia que 3 mujeres la golpearon en una barbería solo por “envidia”

Una mujer de nacionalidad venezolana denunció que tres mujeres la agredieron con extrema violencia al interior de la barbería que su esposo administra en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

Los videos de las cámaras de seguridad ubicadas al interior del establecimiento de estética demuestran como las agresoras, identificadas como Yovani, Fanny y Deysi Sánchez Rimarachin ingresan y de frente se dirigen hacia la extranjera, quien se identificó como Karla Almenara para propinarle varios golpes.

“Empezaron a agredirme como locas, a golpearme, a rasguñarme. Tengo hematomas por todos lados, por la espalda. Me atacaron injustamente (...) Estaban bebiendo (licor), habían muchas botellas allí, creo que todos estaban ebrios pues nadie actúa así en su santos cabales (...) Para mí, es xenofobia, como de envidia”, contó la mujer a Panamericana Televisión.

Almenara asegura que no es la única forma de amedrentamiento en su contra y de su familia, ya que la pareja de una de las involucradas también habría amenazado de muerte a su esposo barbero e incluso con hacer explotar una bomba en su local.

Asimismo, acusó a una de las agresoras de haber golpeado en el pecho a su hijo, por lo que ella le fue a reclamar, allí se habría producido la primera pelea física. Todo quedó registrado por las cámaras de la tienda, propiedad de una de las peruanas.

No obstante, una de las acusadas indicó que ellas habrían actuado como respuesta a este evento en el que la venezolana fue hasta su local de abarrotes en completo estado de ebriedad para generar más conflicto.

“Todo el tiempo ellos nos están buscando ‘bulla’ (discusión) (...) Nos estuvo provocando, no porque hemos querido. La señora borracha entra a mi local insultándome, con palabras soeces, que somos unos peruanos indios de m... (...) Salí por acá y le dije ‘qué me has dicho, yo podré ser muy peruana, pero tú estás en mi país por lo cual lo respetas’”, contó la otra parte a Panamericana Televisión.

La familia venezolana asegura que los constantes problemas con sus vecinos les genera la pérdida de clientes y además temen por sus vidas.