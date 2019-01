Tres pasajeros mueren intoxicados en bus atrapado en inundación en Arequipa

Era la madrugada del miércoles. Un bus repleto de pasajeros encalló en un anegamiento. El desborde de una represa abandonada había inundado la carretera. El ómnibus provenía del centro poblado de Ispacas, distrito de Yanaquihua, provincia arequipeña de Condesuyos. Su destino era Arequipa. Lo que parecía un percance simple, en la zona de Accoypampa, se convirtió en una tragedia.

El chofer, Martín Roque Quispe, trató de salir del lugar acelerando el vehículo de placa V4B-956, pero solo consiguió que la cabina se llenara de humo (monóxido de carbono). Eso provocó la muerte del conductor.

Junto a él, falleció el segundo conductor Julio César Mamani Huanca. El ayudante David Huancachire Alférez, quien fue a la cabina a ver por qué el carro no avanzaba, también corrió la misma suerte. Al parecer, el conductor causó su propia desgracia. Aceleraba con ahínco sin darse cuenta de que el tubo de escape estaba obstruido y que el humo había comenzado a filtrarse por la cabina, intoxicándolo.

Otros 15 pasajeros también resultaron afectados por la inhalación del monóxido de carbono. Abrieron las ventanas del bus interprovincial y saltaron al barro para salvar sus vidas. La ayuda para ellos llegó a las 06:00 horas del miércoles. En la zona, no había señal para celulares y caminaron para buscar comunicación.

Agentes de una Comisaría Rural, con ayuda de camionetas del municipio de Andaray, evacuaron a los pasajeros hasta el centro de salud de Chuquibamba e incluso al hospital de Aplao. El diagnóstico era el mismo, intoxicación por inhalación de humo. Los cadáveres también fueron trasladados a la morgue de Chuquibamba, capital de Condesuyos.

DAÑOS EN VÍAS

Lo ocurrido en Condesuyos no fue lo único que dejaron las lluvias. Según el Instituto Vial de la Municipalidad Provincial de Arequipa, casi el 15% de vías metropolitanas tiene daños severos y otro 30% tiene daños leves. Las intensas precipitaciones, desde el domingo, han causado que la mayoría colapse.

Solo en el distrito de Miraflores, en la intersección de la calle Tarapacá y Rodríguez Ballón, la pista se hundió, causando el atascamiento de un vehículo compactador de la municipalidad distrital. Esa área fue intervenida el año pasado por Sedapar y no se habría realizado la reposición del asfaltado correctamente, según el alcalde Luis Aguirre.

En las avenidas Harley y Pizarro, el adoquinado salió, pese a que las obras en el lugar no pasan de cinco meses. La avenida Vidaurrázaga, en el distrito de Bustamante y Rivero, también fue afectada.

La mitad del asfaltado fue carcomido por la tierra. El jefe del Instituto Vial, Mario Alatrista, señaló que el problema se da porque la lluvia provoca forados y, una vez que ingresa el agua, estos se amplían y quiebran el asfaltado. El tiempo de vida de una vía no debe ser menor de cinco años.

Lluvias se concentran en la zona media

Las lluvias de estos días son atribuidas al fenómeno de El Niño. En comparación a temporadas anteriores, no son normales. Por ejemplo, se están concentrando en localidades ubicadas por debajo de los 3000 metros sobre el nivel del mar. Incluso está lloviendo en territorios que, en esta temporada, son soleados, los valles interandinos.

Mientras que, en la zona de represamiento, se están presentando pocas precipitaciones. Según el registro del Senamhi, en la zona alta, está lloviendo un 15% menos que lo normal.

Otra característica es que la lluvia se da por sectores. El martes, en el centro de Arequipa, llovió 2.6 mm, mientras que en Paucarpata llovió 20 mm.

Denuncian a exfuncionarios por no desalojar a familias que ocupan torrentera

Hace dos años, las lluvias en la ciudad de Arequipa provocaron la activación de una quebrada, ubicada en la parte alta del distrito de Paucarpata. La asociación de vivienda Villa Pichu Pichu estaba en medio del cauce. Cuando el huaico ingresó, acabó con la vida de una persona y dañó 10 viviendas. Desde esa fecha, no se ha desalojado a quienes construyeron en la torrentera.

Por eso, la Fiscalía de Prevención del Delito denunció ante una fiscalía penal al exprocurador de la municipalidad de Arequipa, Juan Pineda Ávalos, y a funcionarios de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la municipalidad de Paucarpata.

El delito, por el que serán investigados, es omisión de funciones, ya que no hicieron nada para evitar que las personas asentadas en esta torrentera no vuelvan a ser golpeadas por la tragedia. Por el contrario, Pineda retrasó el desalojo, señalando que había una demora administrativa, cuando no era cierto.

Las familias con menores también serán denunciadas por exposición de personas al peligro.