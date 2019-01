Viajes aéreos y terrestres están restringidos en Arequipa

Arequipa. Desde el domingo pasado, familias completas abarrotan el aeropuerto Rodríguez Ballón a la espera de la salida de sus vuelos, cancelados por el mal tiempo.

Susan Melgarejo, una estudiante de enfermería de Lima, es una de ellas. Aguarda junto a su madre que su vuelo programado para las 7 de la mañana salga a las 11 como le prometieron. Tiene que llegar a la capital de urgencia para matricularse en su universidad. La aerolínea donde adquirió su boleto le indicó que la salida de su vuelo no era segura. La misma situación vive Carlos Contreras junto a su madre y hermana, a quienes les reprogramaron los vuelos desde el lunes.

"La empresa no dice nada, solo que esperemos y que nos darán un informe en dos horas. Por las lluvias no pueden salir los aviones", indica, sentado en el suelo del aeropuerto.

El martes se cancelaron siete vuelos y hasta la mañana de ayer dos. Ninguna de las tres aerolíneas; Viva Air, Peruvian y Latam, estuvieron vendiendo pasajes hasta ayer.

Las empresas señalaron que ninguno de los vuelos estaba confirmado, incluso se redujo la cantidad de salidas. Normalmente, Viva Air tiene hasta tres o cuatro salidas en la mañana, similar cantidad en Peruvian y Latam tiene hasta diez.

Por estas contingencias, varios pasajeros optaron por comprar pasajes vía terrestre a Lima, sin embargo, las rutas también están obstruidas por el deslizamiento de tierras a causa de las lluvias. Es el caso de varios tramos en la Panamericana Sur en los sectores que pasan por Camaná, Ocoña y La Planchada, de igual forma por Imata y la vía Patahuasi-Santa Lucía.

Según Marco Chauca, integrante del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, son 800 vehículos que están llegando con retrasos de 4 horas porque toman rutas alternas que son trochas.

No incrementan pasajes de buses

Marco Chauca aseguró que el costo de los pasajes no varía, pues los usuarios prefieren no viajar en temporada de lluvias, por lo que no hay demanda. Asegura incluso que el 30% de los asientos de los buses va vacío.

La República se comunicó con Aeropuertos Andinos, que administra el aeropuerto Rodríguez Ballón, para recoger más información sobre los vuelos, pero prefirieron no pronunciarse.