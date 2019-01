Nevadas azotan la región de Cusco y afectan a cientos de ganaderos

El descenso de temperaturas se registra en la región Cusco y el cambio climatológico está afectando a cientos de ganadores que temen por sus animales. La zona más golpeada corresponde al distrito de Kunturkanki, en la provincia de Canas.

Extensas áreas de cultivo fueron cubiertas por la nieve. Los pobladores hicieron un llamado al Gobierno central para que atiendan los daños. Así también se pueda disminuir la tasa de mortalidad de su ganado para esta temporada.

Según el reporte de Senamhi, otra zona que ha registrado descenso de las temperaturas es Yauri, en la provincia de Espinar. La termómetros están indican 4º C y la máxima es de 16 º C, presentándose cielo nublado con tendencia a lluvia en horas de la mañana. Otra zona es Pacaymayo, en la provincia de Urubamba donde se ha reportado la temperatura máxima de 14 º C y mínima de 5.

En la ciudad de Cusco, la temperatura máxima comprenderá los 8 grados con una temperatura máxima de 20 grados. El pronóstico es nublado en horas de la tarde y ocurrencia de lluvias en horas de la noche.