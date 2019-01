Reportan a madre de familia desaparecida hace 17 días en Sullana

Una joven madre de familia desapareció misteriosamente desde el pasado 14 de enero cuando salió de su vivienda, para trabajar en una empresa agroindustrial ubicada en el centro poblado de Chalacalá en el Alto Chira, en Sullana, de la región Piura.



Se trata de Katia Marisol Zapata Palacios de 29 años, quien según su madre, Luz María Palacios Peña (48), salió de su vivienda ubicada en la calle Zarumilla N° 397 barrio El Porvenir de Bellavista, rumbo a su trabajo pero nunca retornó, por lo que decidió denunciar su desaparición ante la Policía Nacional.

“Salió a trabajar a las 4:30 de la mañana y se despidió como de costumbre. Nunca retornó del trabajo, la llamé a su celular y no me contestaba. Le escribo por WhatsApp pero no lee los mensajes, y cuando la han llamado contesta un hombre que dice que ella nunca va a regresar”, señala.



La acongojada madre señala que su hija no tenía ningún motivo para abandonar su casa, ya que es madre de cuatro hijos. “Ella tenían planes de iniciar un juicio por alimentos para su última hija, a la que el padre no quiere reconocer. Además, tenía un préstamo el cual pagaba puntualmente y no se ha llevado su ropa, sólo se fue con su uniforme de trabajo”, agregó Luz María Palacios.