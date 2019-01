Sujeto que iba a toda velocidad atropella y deja grave a dos hermanos [VIDEO]

En el Callao, dos hermanos que iban a bordo de una motocicleta fueron impactados por un vehículo que iba a toda velocidad. Ambos jóvenes fueron gravemente heridos, actualmente uno incluso se encuentra en estado de coma.

El accidente de tránsito ocurrió el último sábado, cuando los dos hermanos, José Luis y Gianmarco, se estaban dirigiendo hacia su trabajo y en un cruce fueron impactados por la camioneta.

Tal como se logra observar en las imágenes captadas por una cámara de seguridad, ambos jóvenes salen volando luego de ser embestidos. Estos ahora se encuentran luchando por sus vidas.

José Luis es padre de dos menores y hasta el día de hoy no despierta. Según señaló su hermana para Latina, el doctor le dijo a la familia que el hombre tenía una fractura en una parte del cerebro que no podía ser operada, motivo por el cual solo les queda esperar.

Por otro lado, se encuentra Gianmarco, quien tiene una hemorragia interna, varias fracturas y un dolor de cabeza persistente.

El conductor, identificado como Wilder Yangali, retrocedió el vehículo tras impactar contra los jóvenes. De acuerdo a la familiar de los heridos, este habría estado bajo los efectos del alcohol.

‘‘Yo me acerqué porque quería reclamarle al señor, saber si se iba a hacer cargo de algo y sentí el olor a trago’’. No obstante, afirma que el resultado del dosaje etílico fue negativo, algo que no logra explicarse.

‘‘¿Cómo puede salir negativo si yo lo olí?’’, se pregunta la joven. Asimismo, indica que cuando le dijo al hombre que estaba bajo los efectos del alcohol, este subió las ventanas de su camioneta.

La familia de ambas víctimas de este accidente de tránsito cuentan que el conductor fue llevado a la comisaría y de ahí a la Fiscalía, de donde creen que fue liberado. ‘‘No sabemos más porque hemos estado pendientes de mi hermano, él está delicado’’.

Los familiares han pedido ayuda, debido a que en tan solo dos días el SOAT ya se habría consumido en su totalidad y la clínica cobra de manera excesiva, según señaló la hermana de los jóvenes.