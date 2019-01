Contraloría advierte irregularidades en las Ugel de Ayabaca y Morropón

Piura. El gerente regional de la Contraloría General de la República, Joan Ramírez Merino, dio a conocer que ya culminaron con las auditorías en las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de Ayabaca y Morropón, donde se hallaron evidencias de irregularidades en el manejo de los recursos.

El funcionario señaló que en las próximas semanas serán remitidos los informes de control de ambas instituciones. Para el caso de Ayabaca, la evaluación será incorporada en la investigación fiscal.

En tanto, añadió, el informe de la Ugel de Morropón será remitido a la Fiscalía Anticorrupción para que inicie las acciones legales correspondientes, tal como se hizo en el caso de las Ugel de Paita y Talara, que culminó con la detención de docentes y directores involucrados en manejos irregulares.

“El mismo modus operandi lo hemos encontrado en Ayabaca y Morropón, con algunas diferencias particulares, pero en suma es el mismo, entre egresos de dinero sin justificación y egresos sin sustento, donde algunos profesores han estado involucrados y deberán ser investigados”, refirió.

Recordó que durante el 2018 se realizó la auditoría de cumplimiento al Gobierno Regional de Piura en el proceso de pagos al personal docente de la UGEL Talara, cuyo monto auditado fue de S/49’397,108, donde se halló presunta responsabilidad en 72 personas, así como el perjuicio económico de más de 2 millones 700 mil soles. El informe fue ingresado a la Fiscalía de Sullana.

Para este 2019, Joan Ramírez anunció que la Contraloría ha programado continuar con las auditorías de las UGEL que aún no han sido intervenidas, entre estas las de la sierra piurana y otras unidades de gestión que manejan recursos.

“En algunos casos ya hay procesos legales avanzados, pero evaluaremos otros casos donde también hay indicios de irregularidades. No todas las unidades son ejecutoras, algunas no manejan recursos y allí no sería razonable, pero este año auditaremos por lo menos dos”, señaló.