Exjuez de Arequipa acusado de solicitar coima podría ser liberado en febrero

El exjuez Gino Valdivia podría ser liberado en los próximos días debido a que una Sala Penal de Arequipa decidió revocar la ampliación de su prisión preventiva en su contra. Sin embargo, la Fiscalía podría insistir en su requerimiento. El exmagistrado es investigado por el presunto delito de cohecho pasivo.

Este martes, la Sala que se encuentra conformada por los magistrados Fernán Fernández, Sandra Lazo de la Vega y Paola Venegas decidió revocar la ampliación de prisión preventiva por tres meses que el Ministerio Público había logrado en primera instancia. De tal forma, Valdivia podría continuar su proceso en libertad.

De acuerdo al fiscal superior que lleva el caso, para que culminen las investigaciones requieren más tiempo, esto les permitiría además llevar a juicio a Gino Valdivia estando él tras las rejas. Sin embargo, para los jueces superiores que evaluaron el caso, el pedido no se justifica debido a que no explicaron porque las diligencias, durante nueve meses, aún no han dado resultados.

Según los plazos, la prisión preventiva que cumple el exjuez de Mariano Melgar culminará el 7 de febrero.

Gino Valdivia es investigado por presuntamente solicitar una coima de 4 mil soles para favorecer a la procesada Angélica Cauna Rosales, acusada por el delito de tentativa de parricidio. En el caso también se encuentra implicada su abogada Lily Huanqui, quién habría sobornado al exmagistrado. La mujer es buscada intensamente por la Policía debido a que figura como no habida tras ser liberada gracias a un Habeas Corpus, que luego fue revocado.