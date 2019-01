Piura llegó a los 39 °C, la temperatura más alta de los últimos 50 años

Piura fue literalmente un horno este último fin de semana, pues la temperatura alcanzó el pasado domingo los 39 °C, de acuerdo al Servicio Nacional de Meterología e Hidrología del Perú (Senamhi). Este nivel de calor no se registraba desde hace 50 años en la región del norte del país, lo cual generó preocupación en la población.

En la capital departamental, la ciudad de Piura, la temperatura fue de 38 °C, mientras que en Sullana se alcanzó los 38°C, siendo el distrito de Mallares el que llegó a tener 39°C. Según el Senamhi, los mismos valores podrían aumentar pues históricamente las más altas temperaturas se dan en los meses de febrero y marzo.

El titular del Senamhi, Jorge Carranza, indicó que las altas temperaturas se mantendrán durante los dos próximos meses y que superarán los 34°C. Por ello, llamó a la población a tomar las precauciones correspondientes porque se podrían presentar lluvias durante los próximos días.

Por otro lado, Carranza también recomendó a la población cuidarse de la radiación ultravioleta, ya que se están presentando niveles extremadamente altos de rayos UV. “Tenemos nivel 13 de radiación, cuando lo normal sería estar en menos de 10. Haya o no haya sol, la población debe cuidarse de los rayos UV. Que no haya sol no significa que no haya radiación”, dijo.

También precisó que se debe aumentar la hidratación a los niños y personas adultas mayores, quienes son los más vulnerables ante esta ola de calor. Carranza pidió a la población en general no hacer reuniones entre las 10 a.m. y las 3 p.m. Se espera que del 28 al 30 de enero haya un aumento de las temperaturas, pero esta vez desde Lima a Tumbes.

Otros de los distritos que atravesaron altas temperaturas son Mallares con 37.7°C, Chulucanas con 36.6°C y Bernal con 35.2°C. Arnaldo Vite, presidente de la Federación Médica de Piura, advirtió que estos niveles de temperatura podrían originar un golpe de calor, por lo que le recomendó a la gente proteger su piel.