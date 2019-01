Región Arequipa le da su apoyo a minivanes con permiso de turismo

Los transportistas de minivanes que hacen servicio interprovincial afirman que ahora cuentan con respaldo del Gobierno Regional de Arequipa.

Se trata del grupo que tiene resoluciones de autorización para transporte de turismo, pero que en realidad realiza transporte interprovincial.

El presidente de la Federación de Transportistas Asociados (Fetramar), René Gómez Gutiérrez, señaló que el jueves de la semana pasada —día en que anunciaron la protesta para que los dejen trabajar— recibieron la llamada del gerente general de la Región, Gregorio Palma Figueroa.

Esa tarde, con él, se reunieron el gerente de Transportes, Grover Delgado, y otros funcionarios. El compromiso fue que el gobierno regional respetará las resoluciones y permisos de turismo otorgados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). "Como dice el Decreto Supremo 017, a nosotros quien nos fiscaliza es la Sutrán", remarcó Gómez.

En Arequipa, aproximadamente 800 unidades tienen esta resolución del MTC. En la práctica, muchos le sacan la vuelta a la ley y aprovechan la autorización de turismo para hacer transporte interprovincial. Gómez dijo que van de Arequipa a Juliaca, Puno, Moquegua e Ilo.

El dirigente Gómez señala que hacen este servicio porque la población lo demanda. "Qué le decimos al usuario que va a nuestras oficinas: ¿eres turista? Y si dice que no, ¿entonces no lo puedo llevar? Yo no tengo por qué cuestionarlo", dijo.

Para él, si se diferencian de los que tienen autorización de transporte regular, es porque no tienen horarios fijos.

El otro acuerdo es que la región los ayudará a solicitar una cita con el MTC para tratar el Proyecto de Ley 1170, que busca la formalización de los vehículos M2.

COMISIÓN FISCALIZADORA

Desde la Subgerencia de Transporte Terrestre, informaron que crearon una comisión que revisa las 120 autorizaciones emitidas por la anterior gestión para el servicio regular, en las que habría vicios e irregularidades. Por lo menos, hay 18 empresas a las que les cancelarían el permiso, pues sacaron la vuelta a la ley para obtener las rutas.

El jefe de Sutrán en Arequipa, Rolando Santa Cruz, sostuvo que la Región no tiene ingerencia en la fiscalización a los vehículos con permisos de turismo, sino que es competencia del MTC. Emplazó a los transportistas que dicen contar con todas las autorizaciones a pasar por los puntos de control que tiene la Sutrán, para que demuestren que cumplen con los requisitos exigidos por el Decreto Supremo 017.

Demandarán a la Región y a Transportes

Marco Chauca, integrante del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, señaló que esperarán un pronunciamiento oficial del gobernador sobre el tema, pero creen que si la región da su respaldo a las minivanes con autorización para turismo, estaría avalando algo que es ilegal.

Añadió que su institución prepara demandas contra el Gobierno Regional de Arequipa y el MTC por S/ 1200 millones, por el perjuicio económico que les ocasionaron al permitir la circulación de estos vehículos.