Apurímac: Novio que sobrevivió al derrumbe asegura que el local no tenía señalizaciones

Vladimir Márquez Robles nunca imaginó que un día tan especial se convertiría en una tragedia que quizás nunca podrá olvidar. Frente a cámaras y con una profunda tristeza lamentó la muerte de gran parte de su familia tras el colapso de una pared del centro de convenciones donde se encontraba celebrando su matrimonio en la región de Apurímac . Él responsabilizó a los dueños del local ya que este no contaba con las señalizaciones necesarias.

"Este no ha sido un huaico sino una negligencia de los dueños del local, para los que pido una profunda investigación, le pedimos a las autoridades que (los) dejaron trabajar, al municipio, a Defensa Civil no sé si por ahora tendrán permiso, no habían señalizaciones, no hubo nada. No sé como trabajan realmente", expresó con tristeza el novio de la boda.

Márquez también responsabilizó a Nataly Zuzunaga quien es la promotora encargada de la organización de su boda y con quien han intentado comunicarse sin éxito.

Tras perder a sus dos hermanos, cuñados y padrinos de la boda, pidió que las autoridades den con los responsables del accidente: "Pido a las autoridades que nos ayuden ya que muchos niños han quedado en la orfandad. Queremos que se haga justicia y que las autoridades hagan una investigación profunda de los hechos.”, indicó Vladimir Márquez.